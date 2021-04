Regione. Tidei (Iv): “Sprint su legge turismo, risposta in linea con esigenze e tempi settore”

ROMA – “Massimo impegno per approvare il prima possibile la nuova legge sul turismo. Fare rete, diversificare l’offerta, potenziare l’accoglienza e la ricettività e digitalizzare il sistema sono le priorità che bisogna perseguire con la riforma per sostenere un settore messo in ginocchio dalla crisi Covid”.

Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio e prima firmataria Marietta Tidei (Italia Viva).

“Alla strategia di aiuti, i cosiddetti ristori, si aggiunge ora una riforma strutturale, capace di rispondere alle esigenze e ai tempi degli operatori del turismo – prosegue Tidei – E’ fondamentale intervenire subito, in linea con le riaperture e con una stagione estiva che occorre sostenere con tutti gli sforzi possibili. Dalle vacanze al crocierismo, il turismo ha bisogno di soluzioni immediate, ma anche di medio-lungo periodo e in tal senso la nuova legge offrirà nuovi strumenti per cogliere al meglio le sfide del futuro. Servono inoltre azioni per promuovere il turismo di prossimità, in modo da far apprezzare i tanti magnifici siti d’interesse culturale e naturalistico dislocati in tutto il territorio regionale. La Regione Lazio sta facendo la sua parte ed è necessario che anche il Governo metta il turismo al centro della ripartenza economica che deve essere sostenuta anche con il Recovery Fund”.