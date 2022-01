Regione. Tidei (Iv): “Ok legge su valorizzazione botteghe storiche, tutela identità”

ROMA – “Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato in via definitiva la proposta di legge presentata dalla collega Marta Leonori sulla “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche”. Si tratta di un provvedimento di particolare impatto, che abbiamo analizzato con particolare impegno e attenzione anche nella Commissione Attività produttive e Sviluppo economico che presiedo e che tutela le attività più antiche e preziose del nostro territorio regionale con uno stanziamento di 2,4 milioni di euro. Con la legge approvata oggi si darà quindi un sostegno concreto a negozi, botteghe e attività storiche, che oltre al valore identitario che hanno, rappresentano un presidio economico di estrema importanza anche dal punto di vista occupazionale. La Regione Lazio salvaguardia la storia e nello stesso tempo guarda al futuro e allo sviluppo della nostra economia”.

Così in una nota Marietta Tidei, presidente della Commissione Attività Produttive e Sviluppo economico della Regione Lazio (Italia Viva).