Regione. Tidei (Iv): “Ok commissione a Pronto Cassa, in arrivo liquidità per imprese”

ROMA – “Dopo un esame attento e approfondito, che si è svolto in un clima sereno e positivo, la commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio ha dato il via libera ieri sera al provvedimento sul Pronto Cassa, che darà liquidità alle imprese colpite dal coronavirus”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Grazie a questo provvedimento saranno aiutate molte imprese del territorio, anche le micro, e i professionisti. Ci sarà un Fondo rotativo per il piccolo credito da 55 milioni per prestiti a tasso zero, 100 milioni di provvista Bei per le banche che faranno da leva per 200 milioni di prestiti alle imprese a tasso agevolato. E ancora il rilascio di garanzie e la riassicurazione delle operazioni dei Confidi”, prosegue. “È chiaro che bisognerà reperire altre risorse dal bilancio e dal POR per rafforzare queste azioni o prevederne altre sempre volte a dare ulteriore liquidità alle imprese in difficoltà, ma era necessario dare subito un sostegno concreto e immediato. Continueremo a lavorare per ampliare la portata degli interventi e per offrire soluzioni sempre più tempestive”, conclude Tidei.

