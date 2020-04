Regione. Tidei (Iv): “Bene ordinanza Lazio su manutenzione stabilimenti balneari”

ROMA – “Abbiamo sollevato la necessità di far sì che i balneari possano ritornare nei propri stabilimenti ed eseguire i lavori di manutenzione in vista della stagione estiva. Bene l’ordinanza della Regione Lazio che consente al personale del settore di svolgere attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione negli stabilimenti marittimi e lacustri, ma anche nei campeggi. Il prossimo passo è quello per arrivare all’estate con un piano di riapertura degli stabilimenti in grado di coniugare tutela della salute, svago psicofisico e sostegno a un settore cruciale per il turismo del Lazio. Andiamo avanti con coraggio e determinazione”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

Correlati