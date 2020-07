Regione. Tidei (Iv): “Bene commissariamento Orte-Civitavecchia e sblocco opere”

ROMA – “Con il decreto Semplificazioni arriva anche un importante piano per sbloccare e accelerare le opere pubbliche. Un passo in avanti fondamentale per la ripresa del Paese, sollecitato da tempo da Italia Viva con la proposta del Piano shock. Finalmente si concretizza il primo passo con l’individuazione di 130 opere prioritarie: molte di loro saranno commissariate e quindi potranno accelerare in modo ancora più consistente. Importante che nel Lazio figurino opere strategiche come la Orte-Civitavecchia, la Roma-Latina e il nodo ferroviario di Roma, che saranno commissariate”.

Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Bene che si siano superate le resistenze di chi si opponeva ai commissariamenti sul modello Genova e Expo. Italia Viva dice da mesi che lo sblocco dei cantieri può essere un volano di sviluppo fortissimo. Bene che il Governo abbia compiuto questa scelta ambiziosa, concreta e imprescindibile”, prosegue Tidei. “Oltre alle opere citate – aggiunge – il Lazio potrà accelerare su altre, altrettanto importanti, come la A24-A25, la Salaria, la Tarquinia-San Pietro in Palazzi, l’Acquedotto del Peschiera e la linea ferroviaria Roma-Pescara. Anche queste saranno commissariate”, conclude Tidei.