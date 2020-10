Regione. Tidei (Iv): “Audizioni per ok Piano arenili nelle prossime settimane”

ROMA – “La sollecitazione che arriva da Federbalneari Litorale Nord sull’approvazione del Piano di utilizzazione degli arenili nel Lazio intercetta un lavoro che stiamo portando avanti da tempo, insieme all’assessore regionale competente in materia, e che vedrà nelle prossime settimane l’avvio delle audizioni in commissione per discutere sul tema e per accelerare il via libera del provvedimento”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“Siamo consapevoli che il Pua rappresenta uno strumento strategico e indispensabile e infatti è stata la Giunta regionale, lo scorso anno, a voler risolvere una questione che si trascina da 27 anni. Il percorso, che è stato rallentato anche dalla questione Covid, va portato assolutamente a compimento nel più breve tempo possibile ed è questo l’impegno che verrà assunto in commissione così come in Consiglio. Regole certe e adeguate ai nostri tempi in materia di spiagge, concessioni e distanze sono necessarie per dare risposte certe e per potenziare settori, come la blue economy, che sono imprescindibili per lo sviluppo del territorio regionale”, conclude Tidei.