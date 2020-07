Regione. Scuola, Tidei (Iv): “Stop polemiche, riaprire a settembre”

ROMA – “La polemica che sta divampando sulla scuola, con i sindacati sulle barricate, impone una scelta netta e senza tentennamenti: le scuole devono riaprire definitivamente a settembre“. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “È ovviamente doveroso garantire le condizioni di totale sicurezza, ma questo non può diventare un alibi per tenere studenti e insegnanti ancora fuori dalle aule e proseguire con una didattica a distanza che ha già ampiamente messo in luce tutte le sue debolezze”, prosegue. “Bene le rassicurazioni della ministra Azzolina sulla riapertura il 14 settembre: si lavori ora per arrivare a quella data nelle migliori condizioni possibili. L’educazione e l’istruzione non possono restare in lockdown all’infinito“, conclude Tidei.

