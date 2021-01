Regione. Porrello (M5S): “Idrogeno verde unico gas 100% sostenibile”

ROMA – “Oggi è stato pubblicato il nuovo policy paper del consorzio Gas for Climate, composto da undici società di infrastrutture energetiche, che segue il report Gas Decarbonisation Pathways 2020-2050, presentato lo scorso anno dallo stesso consorzio, che propone di inserire nella direttiva UE sulle energie rinnovabili una percentuale molto bassa di gas rinnovabili rispetto al totale utilizzato nei prossimi anni. In altri termini, si propone la decarbonizzazione come sostituzione di un combustibile fossile con un altro”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale, che aggiunge: “Usare l’aggettivo sostenibile per l’energia prodotta dal gas crea un ossimoro nel quale qualcuno vorrebbe rinchiudere ancora una volta Civitavecchia. Impiegare parole estratte dal vocabolario di un futuro veramente sostenibile per dare una verniciata di nuovo a vecchi progetti non è corretto verso l’opinione pubblica, per questo rigetto qualsiasi ipotesi di impianto a gas che non sia ad idrogeno verde, come dovrebbe fare anche il Piano Energetico Regionale. Se veramente si vuole progettare un futuro diverso per Civitavecchia e il suo comprensorio bisogna smetterla di fare confusione, l’idrogeno è sostenibile, il sole è rinnovabile, il gas, qualunque sia, ha emissioni atmosferiche. Questa è la base scientifica degli atti che ho depositato sull’argomento e sulla quale poggia l’azione emendativa nel Piano Energetico Regionale, il resto sono malinterpretazioni dettate dalla poca conoscenza del tema quando non dall’interesse”.