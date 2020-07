Regione. Porrello (M5S): “Civitavecchia-Orte, la Corte di Giustizia europea conferma che va salvaguardato l’ambiente”

ROMA – “La Corte di Giustizia europea ha bocciato l’ipotesi ‘tracciato verde’ per il completamento della trasversale Civitavecchia-Orte sulla base del ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste. La sentenza emessa conferma quello che da anni scriviamo nei nostri atti e che ripetono associazioni e comitati del territorio: la trasversale Orte-Civitavecchia va completata, ma salvaguardando la Valle del Mignone”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale, che aggiunge: “Ci sono soluzioni cantierabili in tempi brevi per completare questa infrastruttura strategica senza devastare l’ambiente, come auspicato anche dalla stessa Corte Europea. Ora è necessario che tutti gli attori coinvolti in questa vicenda agiscano in tempi brevi per trovare una soluzione che possa tutelare allo stesso tempo l’esigenza del completamento di questa infrastruttura e l’ambiente circostante”.