Regione. Minnucci (PD): “Vaccini in tour della Regione ulteriore sforzo per uscire dalla pandemia”

ROMA – “La Regione Lazio non lascerà indietro nessuno, la battaglia contro il Covid-19 sarà condotta capillarmente per uscire presto dalla crisi sanitaria, l’iniziativa Vaccini in tour ne è un esempio lampante”. Lo ha dichiarato il Consigliare regionale del PD, Emiliano Minnucci.

“Dal 5 al 16 Luglio – spiega Minnucci – la Campagna vaccinale della Regione Lazio nella ASL Roma 4 sarà anche itinerante con il vaccino monodose Johnson. E’ il segnale inequivocabile della volontà di vincere questa battaglia andando incontro ai cittadini in tutti i modi possibili; l’augurio è quello di una grande risposta, perchè soltanto insieme possiamo tornare alla normalità”.