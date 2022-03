Regione. Minnucci (PD): “Riduzione pressione fiscale è manovra di solidarietà sociale”

ROMA – “L’approvazione di oggi in Consiglio Regionale della legge “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente” rappresenta un’azione di solidarietà sociale, la manovra infatti riguarderà l’80% dei contribuenti ed aiuterà chi in questa particolare congiuntura sta faticando a tenersi a galla. La misura (frutto anche del lavoro svolto in sede di confronto con i sindacati) prevede l’esenzione dall’addizionale Irpef per i redditi sotto i 35 mila euro e introduce un `”Bonus Energia”: per contenere l’aumento dei costi dell’energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito si introduce una detrazione all’addizionale regionale IRPEF, per i contribuenti con reddito imponibile compreso tra 35.000 e 40.000 euro, pari a 300 euro. Per il futuro abbiamo previsto uno sconto del 5% sulla tassa automobilistica regionale. E’ una manovra che vuole dare un sostegno concreto a molti, mettendo in campo risorse importanti. Il nostro lavoro non si ferma e non lasceremo indietro nessuno.” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del PD, Emiliano Minnucci.