Regione. Minnucci )PD): “Bene stanziamento fondi per rilancio trasporto turistico”

ROMA – “Saluto con particolare soddisfazione il voto di questa mattina con cui la giunta regionale ha approvato una delibera per stanziare importanti risorse economiche (sono in arrivo 2 milioni di euro) per il settore del trasporto turistico, nello specifico per le imprese che operano nel settore del trasporto turistico di persone attraverso autobus coperti. Si tratta di una parte fondamentale di quell’indotto turistico che storicamente per il nostro paese ha rappresentato oltre il 10% del PIL. La crisi generata dalla pandemia, che ha reso gli spostamenti molto più regolamentati quando non impossibili per ragioni di sicurezza, ha conseguentemente quasi azzerato l’indotto per oltre un anno e sferzato duramente tutti gli operatori. E’ quindi fondamentale mettere risorse per far ripartire quello che è a tutti gli effetti un volano di ricchezza per il paese”.

Lo dichiara in una nota il Consigliere Regionale del PD Emiliano Minnucci, che aggiunge: “Ribadisco quindi la mia soddisfazione e ringrazio per il lavoro svolto l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Mauro Alessandri, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, l’Assessore allo Sviluppo Economico Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, e l’assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado.”