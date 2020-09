Regione. Lazio capofila idrogeno, giovedì la proposta in aula

ROMA – “Il prossimo giovedì 10 settembre approderà in aula la proposta di istituzione di una cabina di regia per dirigere lo sviluppo delle tecnologie ad idrogeno nel Lazio una mozione a mia prima firma, ma che conta il sostegno anche di altre forze politiche. Le prospettive offerte dalla transizione ad un nuovo modello energetico hanno già destato l’interesse delle università, dei centri di ricerca e di tante realtà produttive della regione Lazio, ed è quindi necessario agire con rapidità creando una cabina di regia con gli assessorati coinvolti, per formulare proposte e dare risposte unitarie e coerenti. L’idrogeno è una risorsa per risolvere tante delle problematiche storiche del Lazio, ma solo un’azione politica congiunta può mettere in condizione l’amministrazione di creare e favorire lo sviluppo.” Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.