Regione. Ghera (FdI): “Tamponi al collasso nel sistema Lazio”

ROMA – “In questi giorni, il sistema preposto alla gestione della prenotazione ed effettuazione dei tamponi è al collasso. La Regione Lazio si dimostra impreparata ad affrontare il prevedibile incremento della richiesta di test Covid19. Cittadini segnalano attese di decine di minuti al telefono per effettuare la prenotazione. L’appuntamento viene assegnato a giorni di distanza e una volta arrivati al Dive Inn si devono sostenere anche oltre tre ore di fila. Ne occorrono poi almeno altre 48 per il risultato. Onde evitare situazioni conflittuali, come accaduto al Drive Inn “Centro Carni” dove sono intervenute le Forze dell’Ordine, sarebbe opportuno implementare il personale ed aprire al più presto altri centri per i test, avendo cura di predisporre, sia file dedicate per le persone con febbre e tosse, che file per l’alto numero di minori che devono effettuare il tampone. Va potenziato contestualmente anche il servizio telefonico per le prenotazioni”. Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.