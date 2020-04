Regione. Ghera (FdI): “Bisogna dare risposte sulla stagione balneare”

ROMA – “Gli imprenditori balneari vanno ascoltati subito, altrimenti gli effetti dell’emergenza Covid 19 saranno devastanti per tutto il comparto, con pesanti ricadute sull’occupazione e con una forte contrazione dell’indotto, su cui si basa la quasi totalità dell’economia nel X Municipio (Ostia) e di tutti gli altri comuni del litorale laziale”.

Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, secondo cui “qualora le condizioni sanitarie generali consentissero almeno una parziale riapertura al pubblico, bisogna dare ai titolari la possibilità di farsi trovare pronti”. “Intanto – aggiunge – si potrebbero preparare gli stabilimenti e sono lavori che richiedono alcune settimane. Regione Lazio e Roma Capitale non possono defilarsi ancora, devono dare risposte chiare. Pertanto ho preparato un’ interrogazione al Consiglio Regionale, per chiedere che siano fornite in breve tempo alle imprese balneari le linee guida per regolamentare le attività di preparazione delle strutture, il decalogo delle norme di prevenzione che queste dovranno applicare in caso di riapertura al pubblico, dettagliate indicazioni su come dovranno essere organizzate le spiagge libere”.

