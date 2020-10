Regione. Fisco, Tidei (Iv): “No aumento Imu per negozi in disuso”

ROMA – “Condivido e sostengo la linea della senatrice Conzatti sulla necessità che il Pd ritiri la norma del disegno di legge sul decoro urbano che prevede una Imu triplicata per i negozi sfitti. In un momento drammatico, come è quello che stanno attraversando i commercianti, questa misura ha un carattere punitivo e insensato. Non si può gravare di un altro onere chi magari è stato costretto a chiudere la propria attività a causa del Covid o chi non riesce a trovare un affittuario. Mi auguro che il Pd proceda immediatamente alla cancellazione di questa norma”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).