Regione. Da Giunta sostegno a stagione balneare lacuale

ROMA – “Un’ottima notizia arriva per i comuni lacuali visto che la giunta regionale ha dato il via libera allo stanziamento di un contributo di 500.000 euro per il sostegno al turismo stagionale”.

Lo dichiara in una nota il Consigliere Regionale del PD, Emiliano Minnucci, che spiega: “Si tratta di un aiuto che arriva in un settore nevralgico per i comuni interessati e che a causa della pandemia sono stati duramente colpiti. È il terzo anno consecutivo che viene stanziato questo contributo ed è un segnale lampante di vicinanza. Quello del turismo di prossimità rappresenta un’eccellenza del Lazio e la Regione dimostra una sensibilità particolare che oggi è indirizzata verso le comunità lacuali. L’ente è vicino alle amministrazioni locali ed in prima linea per sostenere la necessaria ripartenza dei settori chiave”