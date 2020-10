Regione. Covid, Corrotti (Lega): “Lazio non utilizza donazioni per emergenza”

ROMA – “Non è accettabile che la Regione Lazio non abbia ancora utilizzato ben tre milioni di euro delle donazioni per affrontare l’emergenza Covid-19: uno schiaffo alla generosità dei cittadini che hanno risposto in massa alla richiesta d’aiuto”.

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio, che aggiunge: “I numeri dei contagi hanno ripreso ad aumentare giorno dopo giorno, con numeri record nella Capitale di nuovi positivi, abbiamo milioni di euro da poter utilizzare e la Regione Lazio lascia nel cassetto soldi che potrebbero essere utilizzati senz’altro per far fronte a questa nuova ondata di Coronavirus. Per questo, presenterò un’interrogazione al presidente Zingaretti per capire che fine abbiano fatto quei soldi: i cittadini meritano spiegazioni!”