Regione. Corrotti (Lega): “Dopo una settimana ancora Green pass valido, da Speranza solo parole”

ROMA – “Il ministro Speranza parla di duro lavoro nel meccanismo che porta alla sospensione di Green pass in caso di positività ma passano i giorni – la mia esperienza personale è ormai di una settimana da positiva al Covid – e il Green Pass rimane ancora valido. Questo malfunzionamento della certificazione verde potrebbe portare molte persone ad avere il Green pass disattivato solo il giorno stesso in cui si esce dalla quarantena: sarebbe un completo paradosso, da positiva al Covid con la possibilità di entrare nei luoghi dove serve la certificazione verde e una volta guarita costretta a casa perché disattivato in ritardo. Mi aspetto di tutto.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega in Regione Lazio e componente commissione Covid.