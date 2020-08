Regione. Bonus bici, Tidei (Iv): Accelerare per renderlo operativo

ROMA – “Il bonus bici è al palo nonostante siano passati due mesi e mezzo dalla sua nascita: bisogna accelerare il percorso che lo rende operativo se si vuole incentivare il ricorso a una misura in favore della mobilità e più in generale dei consumi”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“Grazie al bonus – ricorda Tidei – è possibile coprire fino al 60% di una spesa massima di 500 euro per comprare una bici, ma anche un monopattino elettrico o una ebike dal 4 maggio a finr anno, ma il portale del ministero dell’Ambiente per rendere operativo questo bonus arriverà solo alla fine di agosto”.

“In un periodo di crisi, come quello che stiamo attraversando, va assolutamente vietato l’effetto spot: le misure messe in campo hanno bisogno di una rapida attuazione proprio in virtù dell’eccezionalità del momento che stiamo attraversando”, conclude Tidei.