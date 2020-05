Regione. Approvata la mozione di Fdi per prorogare le concessioni agli stabilimenti balneari

ROMA – E’ stata approvata oggi dal Consiglio Regionale la mozione di Fdi a sostegno degli imprenditori balneari, comparto importante della economia del Lazio. Nell’atto, votato all’unanimità da tutti i gruppi politici, si chiede di prorogare di 15 anni (fino al 2033) le concessioni agli stabilimenti, in ottemperanza alla legge (n. 145/ dicembre 2018) ed inoltre la definizione agevolata dei contenziosi tributari pendenti, nonché la sospensione del pagamento dei canoni concessori demaniali.

“Crediamo che il rilancio del settore e del suo indotto, la tutela dell’occupazione di tanti lavoratori stagionali, necessitino di una serie di investimenti a lungo termine – si legge in un comunicato il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio – Le aziende hanno bisogno di avere più anni di concessione davanti, di sapere con certezza quanto tempo hanno per ammortizzare le spese. Sottolineiamo inoltre che, ottenimento e proroga delle concessioni sono comunque propedeutiche all’accesso al credito e alla liquidità previste dalle attuali misure per il sostegno alle imprese. L’intento della mozione quindi, non è soltanto quello di dare agli imprenditori balneari il sostegno che serve subito, per metterli in condizione di riaprire già questa estate, ma anche fornirgli strumenti legislativi e finanziari, che consentano a queste imprese di riprendersi nelle prossime stagioni, quanto perso quest’anno a causa delle restrizioni imposte dal Covid 19″.