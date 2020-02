Regione. Alluvioni nel viterbese, approvata proposta di eccezionalità dei danni causati all’agricoltura

ROMA – “La Giunta, su iniziativa dell’assessora all’agricoltura Enrica Onorati, ha approvato la proposta di declaratoria di eccezionalità dei danni causati dalle piogge alluvionali del 10 e 30 novembre 2019, che hanno colpito le strutture aziendali e interaziendali e le opere di bonifica dei comuni di Canino, Montalto di Castro, Monte Romano, Tarquinia e Tuscania, per una valutazione di oltre 2,8 milioni di euro”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi. La proposta di declaratoria al ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali completa tutti gli atti di competenza della Regione Lazio. “Mi auguro che quanto prima possa prendere il via ed essere concluso l’iter per la liquidazione delle risorse – aggiunge Panunzi – per dare un aiuto concreto alle imprese del settore agricolo, che rappresenta un punto di forza del sistema economico viterbese”.

