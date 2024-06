Lazio, Marietta Tidei (Iv): “La stagione culturale del Castello di Santa Severa inizierà in grave ritardo a causa della sciatteria della Giunta Rocca”.

ROMA – “Era già successo lo scorso anno, quando il primo spettacolo andò in scena addirittura il 18 agosto. Ora siamo a un vergognoso bis. Per il secondo anno consecutivo il Castello di Santa Severa inizierà infatti in forte ritardo la stagione culturale estiva a causa della gestione sciatta e disattenta della Giunta Rocca, che soltanto oggi, il 20 giugno porta in approvazione l’atto di indirizzo a LAZIOCrea S.p.a. per la Programmazione delle attività di valorizzazione dei siti regionali di rilevanza strategica nonché degli interventi di promozione culturale sul territorio relative all’annualità 2024

Considerato che ora dovrà essere espletata la gara per l’organizzazione dei vari eventi, possiamo affermare che la stagione di uno dei luoghi più attrattivi per il pubblico di Roma e del litorale nord è di fatto già gravemente compromessa”, dichiara la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

“Ci chiediamo come sia possibile che per due anni consecutivi la Giunta Rocca sia arrivata così in ritardo, non consentendo a Lazio Crea di procedere alla programmazione dell’estate con tempi adeguati. Ci troviamo invece al paradosso che le risorse per la stagione estiva vengono destinate nel giorno in cui inizia ufficialmente la bella stagione. Non esistono i calendari presso il Palazzo della Regione Lazio? Oppure ci si è dimenticati per scelta del Castello di Santa Severa?”, conclude Marietta Tidei.