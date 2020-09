Lavoro, Tidei (Iv): “Più flessibilità su contratti a tempo per aiutare imprese ad assumere”

ROMA – “L’emendamento presentato dai senatori di Italia Viva al decreto agosto sulla proroga per un massimo di due volte, senza penalità e senza causali, dei contratti a tempo determinato alla scadenza del primo anno, rappresenta una misura necessaria per dare flessibilità alle tante imprese, soprattutto piccole e medie, che hanno bisogno di strumenti più snelli per assumere e mantenere il livello attuale di occupazione”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della co mmissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Il decreto dignità – aggiunge Tidei – si sta dimostrando molto rigido soprattutto in un momento delicato e complesso come quello che sta attraversando il mercato del lavoro a causa del Covid. Per questo è necessario ricalibrare il tiro e mettere a disposizione delle aziende contratti in grado di essere utilizzati piuttosto che portarli a rinunciare ad assumere. Ovviamente tutelando l’occupazione e anzi favorendone una sua espansione”, conclude.