Frascarelli: “Scongiurare il passaggio di Medio Tirreno a Talete”

CIVITAVECCHIA – “Mentre l’Amministrazione Tedesco cerca di difendere il Medio Tirreno da Talete, leggiamo di gravi inchieste che la riguardano. Vogliamo perciò dire: Regione Lazio, se ci sei batti un colpo e ascolta i cittadini! Rivolgiamo in particolare il nostro appello urgente ai consiglieri regionali espressione del nostro territorio, per cercare di non cedere l’ultimo tratto di acqua pubblica a Talete. Soprattutto perché finirebbe nelle mani di chi ha dimostrato, risultati alla mano e anche al di là del processo penale imminente, di non saper gestire le risorse idriche nell’interesse dei cittadini”. Questo quanto afferma Giancarlo Frascarelli, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Civitavecchia.

Correlati