Finalmente i vaccini per Polizia penitenziaria e detenuti delle carceri nel Lazio

ROMA – Finalmente il personale di Polizia penitenziaria e i detenuti effettueranno i vaccini all’interno delle carceri del Lazio. Lo rende noto la FNS Cisl Lazio.

Le date indicate sono il 22 e 23 aprile e ad essere somministrato sarà il vaccino Moderna, come indicato da alcune direzioni della regione al personale stesso tramite avvisi interni.

“Pare che al momento siano esclusi quel personale del corpo di polizia penitenziaria e non solo che non operano all’interno del carcere – commentano dalla FNS Cisl Lazio – seppur gli stessi espletano servizi istituzionali di scorte e quant’altro. Occorre più attenzione per il personale tutto delle carceri e non solo, meglio tardi che mai, ma di fatto solo questo personale risultava escluso da tali vaccinazioni”.