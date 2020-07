FdI: “Emendamenti Piano Rifiuti alla Pisana manca il numero legale”

ROMA – Dal Gruppo Consiliare del Lazio di Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo

“Giudichiamo imbarazzante l’espediente della maggioranza di posporre la successiva ripresa dei lavori di oltre un’ora per produrre il giustificativo dell’assenza di Zingaretti e del vice Leodori e poterli conteggiare come presenti. Dopo l’atto di forza con cui la giunta Zingaretti ha preteso di portare subito in Consiglio la discussione sul nuovo Piano Rifiuti, saltando il fondamentale passaggio in Commissione e dando una inopportuna accelerazione all’iter d’approvazione, dopo le promesse del Presidente per un’apertura alle proposte migliorative dell’opposizione, ci saremmo aspettati di vedere l’Aula al completo. Evidentemente l’appoggio “esterno” dato dall’ex M5Stelle Cacciatore non è bastato a fugare i dubbi sulla evanescenza del PRR in discussione.”