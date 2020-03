Coronavirus, Tidei (Iv): “Subito sblocco infrastrutture per ripartire, stop mutui”

ROMA – “Gli effetti del coronavirus sull’economia del Paese sono devastanti. Per ripartire bisogna sbloccare immediatamente i 130 miliardi di infrastrutture che abbiamo già a disposizione”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico della Regione Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Solo con un’azione ad ampio raggio, capace di coinvolgere tutti i settori produttivi, possiamo dare una risposta concreta non solo alle imprese e ai lavoratori colpiti dal virus, ma a tutto il Paese. Non possiamo arrenderci a uno scenario che ci condanna alla recessione. Servono azioni urgenti, a iniziare dalla sblocco dei cantieri e allo stop dei mutui per chi è rimasto direttamente coinvolto dall’emergenza. Auspichiamo che il governo sia ambizioso e veloce nel tradurre in norme quelle che sono le esigenze del Paese reale”, conclude Tidei.

