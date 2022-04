Cambio di casacca in Consiglio regionale: Laura Corrotti lascia la Lega e passa a FdI

ROMA – Cambio di casacca in Consiglio regionale. Laura Corrotti ha lasciato infatti il gruppo della Lega per aderire a quello di Fratelli d’Italia. E’ la stessa FdI ad annunciarlo in una nota stampa, in cui non sembra trasparire traccia di preoccupazione per il trasformismo politico che sempre più affligge le istituzioni italiane, a tutti i livelli.

“Siamo lieti di annunciare l’adesione a Fratelli d’Italia del consigliere regionale Laura Corrotti – si legge in una nota stampa – La dedizione e le competenze da lei dimostrate nel lavoro politico svolto a favore dei cittadini del Lazio, unite alla conoscenza e alla capacità di interpretare sempre correttamente i meccanismi istituzionali, sono qualità che daranno ancora maggiore spessore ed efficacia all’attività del gruppo consiliare di Fdi alla Regione Lazio.Il suo ingresso nella nostra compagine ci darà ulteriore forza nell’opposizione alla Giunta Rosso–Gialla di Zingaretti, con lei avremo un valido elemento in più per la prossima sfida elettorale regionale”.