Attivo il servizio gratuito del Centro Clinico NeMO per accedere alla terza dose della vaccinazione COVID-19

ROMA – Offrire alle persone con malattie neuromuscolari le migliori condizioni di assistenza e cura è uno degli elementi fondanti dei Centri Clinici NeMO. E’ stato attivato il servizio gratuito #NeMOInforma che offre supporto per accedere alla terza dose della vaccinazione COVID-19. Operativo dal lunedì al venerdì, per contattare il servizio è sufficiente scrivere a adesionevaccino@centrocliniconemo.it

Dal 27 ottobre, come da circolare del Ministero della Salute, si è avviato l’accesso alla somministrazione della terza dose booster del vaccino anti Covid-19 per alcune categorie di soggetti, tra le quali le persone ad elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti e senza limiti di età. La terza dose booster è da effettuarsi dopo almeno 6 mesi di distanza dal ciclo vaccinale primario e, a tal proposito, si riportano le indicazioni di Regione Lazio a cui la sede del Centro Clinico NeMO di Roma fa riferimento.

La prenotazione va effettuata sul portale di Regione Lazio a questo link https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. La vaccinazione sarà eseguita presso l’hub vaccinale più vicino sul territorio.

Si segnala che per i pazienti adulti presi in carico al Centro NeMO Roma che hanno già usufruito del programma vaccinale primario presso il Policlinico Gemelli, qualora desiderassero effettuare la terza dose nella stessa modalità, potranno contattare il Centro al numero 06. 30 15 82 20, che prenoterà direttamente il richiamo da effettuarsi presso il complesso integrato Columbus. Per i piccoli pazienti dell’area pediatrica il servizio #NeMOInforma è a disposizione per supportare e guidare l’accesso alla vaccinazione secondo le indicazioni di Regione Lazio.

Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3o28Uhw