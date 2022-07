ROMA – Appello delle “Lavoratrici e lavoratori per l’Alternativa”:

“Siamo un Gruppo di Firmatari della Regione Lazio che hanno sottoscritto l’appello di “Lavoratrici e lavoratori per l’Alternativa” .

Questo appello ha lo scopo di promuovere un’ampia aggregazione di lavoratrici e lavoratori, che si unisca a tutte le persone, le organizzazioni, i movimenti e i partiti che credono che non sia più rimandabile la realizzazione di un cambiamento profondo nella società, pena la progressiva perdita dei diritti sul lavoro, l’aumento di precarietà delle condizioni sociali, l’impoverimento delle masse popolari e perfino la distruzione del pianeta, verso la quali le oligarchie economiche, politiche e mediatiche che ci governano ci stanno trascinando sempre più velocemente.

Come primo passo verso la costruzione di questa aggregazione, chiediamo di sottoscrivere l’appello a tutte e tutti coloro che si riconoscono nell’idea che una società civile e realmente democratica debba essere fondata sui valori fondamentali enunciati dalla nostra Costituzione, quali il diritto al lavoro, alla salute e all’istruzione, e che debba perseguire obiettivi di equità, inclusione e giustizia sociale per tutte e tutti, sostenere attivamente la pace tra nazioni, ed implementare un nuovo modello economico rispettoso del pianeta, della vita e della qualità della vita delle persone.

Chiediamo inoltre ai sottoscrittori dell’appello di contribuire a diffondere l’appello e di farsi promotori di assemblee nei luoghi di lavoro e di incontro sociale, finalizzate alla costruzione di una coalizione sociale alternativa a quella dominante, in grado di diventare un riferimento politico credibile già a partire dalle prossime elezioni”.

Per consultare il testo dell’appello:

https://www.facebook.com/lavoratricielavoratorialternativa .

Per sottoscrivere l’appello: inviare una e-mail a lavoratricilavoratori.alterna@gmail.com

Stefano Andalaro – RSU Filcam CGIL, Roma

Daniele Barboni – RSU FLC-CGIL, Civita Castellana (VT)

Marco Bigerni – RSU Filtcem CGIL, Civita Castellana (VT)

Giulio De Angelis – Direttivo CGIL Roma-Lazio, Roma

Valerio D’Ubaldo – RSU Filtcem, Civita Castellana (VT)

Carlo Forletta – Operaio metalmeccanico Metalmec SRL, Ceccano (FR)

Elisabetta Gallo – RSU Cobas Scuola, Civitavecchia (RM)

Andrea Ilari Direttivo – FLC-CGIL Roma Est, CNR, Roma

Guglielmo Maddè – RSU FILLEA CGIL, Cassino (FR)

Veronica Morea – RSU FLC-CGIL, CNR, Roma

Patrizia Morrone – RSU FLC-CGIL, Ronciglione (VT)

Tommaso Nelli – FP CGIL, Civita Castellana (VT)

Umberto Spallotta – FLC-CGIL, Anzio (RM)

Roberto Villani – RSU FLC-CGIL, Roma