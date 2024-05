Un’emozionante iniziativa volta a promuovere la cultura e la lettura tra i più giovani

CERVETERI – Il 29 maggio alle ore 17.00 presso il Giardino del Palazzo del Granarone si terrà l’Evento “Letture: Nati per Leggere”, le letture sono rivolte ai bambini di età compresa tra i 0-6 anni.

Sarà un evento coinvolgente e divertente, pensato per avvicinare i più giovani al meraviglioso mondo della lettura. I bambini avranno l’opportunità di partecipare a sessioni di lettura guidate da volontari, esplorando storie avvincenti e incantevoli che stimoleranno la loro immaginazione e creatività.

L’inaugurazione dell’aula verde attrezzata è il frutto di un finanziamento regionale che ha reso possibile l’arricchimento del giardino del Granarone con nuovi arredi, pensati per offrire uno spazio accogliente e stimolante per la lettura all’aria aperta. Questi nuovi spazi non solo saranno a disposizione dei frequentatori abituali della Biblioteca, ma saranno aperti anche alle scuole e ai bambini che partecipano ai laboratori creativi e didattici organizzati dalla biblioteca Nilde Iotti.

Inoltre, lo spazio esterno sarà un luogo ideale anche per lo studio e il lavoro, offrendo un ambiente tranquillo e rigenerante per chiunque lo desideri.

Il Vicesindaco di Cerveteri, Federica Battafarano e Assessore alle Politiche Culturali, ha sottolineato l’importanza di offrire ai giovani un ambiente accogliente e stimolante per avvicinarsi alla lettura e allo studio. L’Amministrazione comunale è impegnata a promuovere attivamente le attività della Biblioteca comunale, con l’obiettivo di renderla un luogo di ritrovo e formazione per tutta la cittadinanza.

L’evento “Letture: Nati per Leggere” è solo l’inizio di una serie di iniziative culturali che arricchiranno il programma della Biblioteca comunale di Cerveteri. L’Amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare e a sostenere questo importante progetto dedicato alla promozione della lettura e della cultura.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Biblioteca comunale di Cerveteri al numero 06 99 43 285