Un manuale dell’antico Egitto rivela dettagli sul processo di imbalsamazione

Sulla base di un manuale recentemente scoperto in un papiro medico di 3.500 anni fa, l’egittologa dell’Università di Copenaghen, Sofie Schiødt, è stata in grado di ricostruire il processo di imbalsamazione utilizzato per preparare gli antichi egizi per l’aldilà. È il più antico manuale sulla mummificazione ancora scoperto. La notizia è riportata in un comunicato stampa sul sito dell’Università di Copenaghen. Gli scienziati hanno esaminato il testo medico noto come Papyrus Louvre-Carlsberg, conservato tra il Museo del Louvre a Parigi e la collezione dell’Università di Copenaghen. “Nell’antico Egitto, l’imbalsamazione era considerata un’arte sacra e la conoscenza del processo era appannaggio di pochissimi individui. La maggior parte dei segreti dell’arte arano probabilmente trasmessi oralmente da un’imbalsamatore all’altro, quindi le prove scritte sono scarse; fino a poco tempo fa erano stati identificati solo due testi sulla mummificazione” – dichiara l’egittologa Schiødt – Gli egittologi sono stati quindi sorpresi di trovare un breve manuale sull’imbalsamazione in un testo medico che si occupa principalmente di erboristeria e gonfiori della pelle. Continua la Schiødt “Molte descrizioni delle tecniche di imbalsamazione che troviamo in questo papiro sono state tralasciate dai due manuali successivi e le descrizioni sono estremamente dettagliate. Il testo è un aiuto per la memoria, quindi i lettori a cui era rivolto dovevano essere stati specialisti a cui bisognava ricordare questi dettagli, come le ricette di unguenti e l’uso di vari tipi di bende. Una delle nuove interessanti informazioni che il testo ci fornisce riguarda la procedura per imbalsamare il volto del defunto. Abbiamo otteniamo un elenco di ingredienti per un rimedio costituito in gran parte da sostanze aromatiche di origine vegetale e antibatterici che vengono cotti in un liquido, con il quale gli imbalsamatori rivestivano un pezzo di lino rosso. Il lino rosso viene poi applicato sul viso del defunto per avvolgerlo in un bozzolo protettivo di materia profumata e antibatterica. Questo processo è stato ripetuto a intervalli di quattro giorni”

Gli scienziati ritengo che l’importanza del manuale Papyrus Louvre-Carlsberg nella ricostruzione del processo di imbalsamazione risiede nella sua specificazione del processo suddiviso in intervalli di quattro, con gli imbalsamatori che lavorano attivamente sulla mummia ogni quattro giorni. ” Tra gli intervalli di quattro giorni, il corpo veniva coperto con un panno e ricoperto di paglia infusa di aromatici per tenere lontani insetti e spazzini” dice Sofie Schiødt