Un laboratorio artistico arricchisce la decima edizione de “Il volontariato promuove la vita”

CIVITAVECCHIA – All’interno della decima edizione dell’evento “Il volontariato promuove la Vita” – istituzionalizzato recentemente dall’Amministrazione comunale di Civitavecchia – sarà presente per la prima volta una master class di pittura seguita dalla delegata all’arte Ombretta Del Monte, di concerto con l’assessore alla Cultura Simona Galizia.

«In questa manifestazione già interdisciplinare tra sport, canto e ballo, abbiamo pensato che non potesse mancare la pittura. Per questo abbiamo pensato a un laboratorio finalizzato all’inclusione di ragazzi con disabilità fisica, psichica e non» spiega Ombretta Del Monte, «per mezzo di un percorso di pittura che permetta loro di esprimere le emozioni attraverso il colore e diverse tecniche artistiche. Le attività svolte durante il laboratorio diventeranno l’oggetto dello spettacolo finale e di una mostra dedicata. Esistono tanti modi per dipingere: con le dita, con il pennello, con la spugna, con gli acquerelli… L’obiettivo sarà quello di liberare la creatività senza l’ansia di dover dimostrare qualcosa o di raggiungere alcun risultato, favorendo così la capacità di lavorare in gruppo seppur nelle proprie diversità. La pittura darà loro il modo di sperimentare diverse tecniche artistiche: produzione di dipinti basati sulla teoria del colore e sull’esplorazione dei significati e dei vissuti emotivi, ma soprattutto una libertà di creazione che poterà, a fine percorso, a veder realizzate ed esposte le loro opere».