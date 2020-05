“Tropico del Cactus”, il nuovo libro di Hugo Bandannas

Hugo Bandannas, vincitore del premio Nabokov 2012 con “Diario di bordo di un clandestino balordo” per Abelbooks/Prospettiva Editrice ha all’attivo quattro “brevi-manzi” o romanzi brevi: “Luna Punk”, “Quel bar sotto il Ring” e “Wild card for Wild Life: la solitudine dei non classificati” per Malavena Edizioni oltre ad una raccolta di racconti: “Racconti Cialtroni per Cervelli a Sonagli” e due raccolte di liriche, “L’ora blu” e “La morte si sconta chattando”.

“In ‘Tropico del Cactus’ fa capolino la paranoia kafkiana vissuta con lo stato emotivo distaccato e disilluso di un Landolfi o di un Camus ma con un gusto dell’orrido che neanche l’autore del “Mare di blatte”, troppo dandy per un interrail e più a suo agio nei casinò della riviera, avrebbe tollerato. Un racconto di galera dove la prigione è nei muri, nel corpo e nei pensieri del protagonista, e l’apologeta di ‘Educazione di una canaglia’, Eddie Bunker sembra in confronto un esotico e confortevole bungalow delle Maldive”.

(dalla Prefazione di Alessandro Scotti – Indie-Zone)