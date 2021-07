Traiano, successo per “A riveder le stelle”

CIVITAVECCHIA – Il teatro Traiano ha riaperto ieri sera le sue porte dopo un anno e mezzo di stop forzato ed è stato un successo. Commenti entusiasmi per “A riveder le stelle” tra il pubblico, che ha sottolineato con lunghi applausi i momenti più significativi dello show di Aldo Cazzullo e Piero Pelù. Uno spettacolo unico e di successo che ha collocato Civitavecchia in esclusiva nel circuito delle città italiane che sono riuscite ad organizzarlo. Un risultato che è stato possibile ottenere, nonostante i tempi brevissimi (appena qualche settimana fa era in vigore il coprifuoco alle 22) anche grazie al lavoro dell’ufficio Teatro e dell’ufficio Cultura, compreso il personale tecnico del teatro.

Ha commentato il sindaco, Ernesto Tedesco: “Splendida serata ieri al Teatro Traiano con Piero Pelù e Aldo Cazzullo. Cazzullo un narratore di spiccata ed accattivante qualità culturale, Pelù protagonista di una splendida e coinvolgente lettura di alcuni canti della Divina Commedia. Lentamente torniamo “a riveder le stelle”…”.