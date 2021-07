Storie emozionanti grazie ai “Libri con le Stelle”

CIVITAVECCHIA – Venerdì 23 luglio un pubblico numeroso e attento ha seguito con molta emozione la presentazione del libro “Alfonsina e la strada”, scritto da Simona Baldelli, ospite dell’associazione culturale Book Faces di Civitavecchia nell’ambito della rassegna letteraria “Libri con le Stelle”.

Sotto i pini del Parco della Resistenza, la scrittrice, insieme ai due relatori Claudia Tisselli e Ernesto Berretti, ha illustrato la storia di Alfonsina Strada, prima e unica donna ciclista ad aver corso il Giro d’Italia insieme agli uomini nel 1924 e vittima, per questa sua passione per la bicicletta, di tanti atti di discriminazione al femminile, anche da parte delle donne. In particolare, le letture di due brani del libro, magistralmente eseguite dalla scrittrice, hanno coinvolto emotivamente molti dei partecipanti alla serata.

La rassegna, realizzata grazie al contributo della Fondazione Cariciv e di altri benefattori tra cui il Civitavecchia Rugby Centumcellae, il Gruppo Immobiliare Bisozzi, Oro In di Mario Girelli, l’Ombrellificio Pianelli, CVM, Le delizie di Nonna Rosa, il Demodé cocktail bar, la Palestra VIP Club ed Estetica Annalaura, prosegue venerdì 30 luglio con ospite lo scrittore Simone Tempia.