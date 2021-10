Sinergia e un programma di iniziative comuni tra la FIDAPA di Civitavecchia e Massa Carrara

CIVITAVECCHIA – Lo scorso weekend una delegazione della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Civitavecchia si è recata a Massa Carrara per la prima visita di cortesia dopo la sottoscrizione della Carta di Gemellaggio dalle Presidenti uscenti delle due Sezioni Patrizia Bravetti per Civitavecchia e Beatrice Vannini di Massa Carrara e dalla Referente Nazionale per i Gemellaggi Grazia Mura.

Durante l’anno, due Commissioni appositamente costituite, una per ogni Sezione, hanno lavorato per individuare le affinità tra le tre città, dando vita ad un opuscolo dove sono evidenziati i punti di incontro della storia, e delle tradizioni dei rispettivi territori.

Le Socie di Massa Carrara hanno accolto con grande entusiasmo la delegazione cittadina, e la neo Presidente della FIDAPA BPW Italy del Distretto Centro Anna Maria Turchetti, con un programma ricco tra appuntamenti culturali ed enogastronomici e momenti di grande emozione.

Amicizia, reciproca conoscenza, condivisione di percorsi e obiettivi e valorizzazione dei territori sono le parole chiavi di questo gemellaggio, sulle quali hanno preso impegno di continuità le attuali Presidenti Maria Cristina Ciaffi della Sezione di Civitavecchia e Marzia Grassi della Sezione di Massa Carrara.

Dalla FIDAPA Civitavecchia attendono ora le Socie di Massa Carrara per solidarizzare il legame delle due Sezioni con la visita anche della nostra città, che avverrà nel prossimo mese di Febbraio.