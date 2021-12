“Se leggi tu…leggo anche io!”

CIVITAVECCHIA – Si è concluso lo scorso 1 novembre il progetto di promozione della lettura nella prima infanzia “Se leggi…leggo anch’io”, risultato vincitore del Bando “Leggimi 0-6 2019”, promosso e finanziato da il “Centro per il libro e la Lettura” e “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

Sicuramente la pandemia causata da Covid–Sars 19 ha messo a dura prova la rete progettuale, ma ha permesso ai vari partner di entrare in sinergia ed organizzare tante iniziative accolte tutte, sempre, con grande entusiasmo. Il capofila del progetto è l’Ass.ne Il Ponte Centro di Solidarietà di Don Egidio Smacchia ed i partner sono Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus, Ass.ne Giocosamenteinvento, ASL Roma 4, Galleria del Libro snc, Biblioteca Comunale di Allumiere, Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù 1.

“Per tutto il 2021 – affermano gli organizzatori – nonostante le difficoltà incontrate, siamo riusciti ad organizzare svariate attività gratuite per bimbi da 0 a 6 anni e genitori come i laboratori di lettura con la musica, laboratori di lettura creativa nell’orto, laboratori estivi di lettura di narrativa per ragazzi, laboratori di lettura genitori e bambini a rischio, letture per neomamme nei corsi post-parto, letture ed eventi mensili presso biblioteche, parchi e spazi all’aperto, donazione libri a bambini e famiglie e formazione per insegnanti. Per 12 mesi i luoghi della lettura si sono avvicinati ed hanno incontrato tantissime famiglie per incentivare la lettura nell’infanzia. Ultimo appuntamento con le letture ad alta voce si è tenuto lo scorso 28 novembre presso la Biblioteca Comunale di Allumiere, in occasione dell’inaugurazione e presentazione del restauro”.

Nel dettaglio sono stati raggiunti 280 bambini tra i 2 ed i 6 anni attraverso le letture nelle scuole dell’infanzia, gli eventi di lettura itineranti ed i laboratori. I bimbi tra gli 0 ed 1 anno sono stati 10.

“In totale – proseguono – abbiamo coinvolto quasi 340 famiglie attraverso gli eventi ed in quanto hanno partecipato ai corsi di formazione alla lettura nell’infanzia ed ai laboratori, in particolare anche molti papà. Nello specifico, 18 mamme hanno seguito assiduamente il corso di formazione per genitori. Abbiamo formato 11 insegnanti della scuola dell’infanzia proprio durante la pandemia. In totale sono stati organizzati 40 eventi, 1 laboratorio per bimbi tra i 2 ed i 6 anni, uno per bimbi tra 1 e 4 anni, un altro per 5/6 anni. Contemporaneamente è stato portato avanti un laboratorio per mamme a rischio con figli presso Il Ponte, 1 laboratorio per neomamme e neopapà con figli, 1 corso di formazione per genitori ed 1 corso di formazione per insegnanti. Nel corso del progetto abbiamo acquistato 360 libri: durante i vari eventi abbiamo sempre donato 1 libro ad ogni bambino partecipante. Infine, stiamo terminando di consegnare le 20 postazioni lettura tra i vari partner di progetto, biblioteche, scuole, strutture sanitarie e studi pediatrici, composte da una piccola libreria montessoriana, libri per bambini, sedie, tavoli e tappeto. Tramite questo progetto è stato anche possibile impaginare e stampare 750 copie della favola “Le tre coccinelle”: le illustrazioni ed i testi sono stati realizzati delle mamme ed i bambini del progetto “Coccinella” de Il Ponte”.

“L’augurio è quello di riuscire ad allargare la rete progettuale e dei partner, e di poter continuare a portare avanti “Se leggi tu…leggo anch’io”, sia con che senza finanziamento del Centro per la lettura ed il libro, vista la grande richiesta e partecipazione di genitori e bimbi. La lettura ad alta voce è un efficace strumento di prevenzione del disagio infantile, promuove lo sviluppo cognitivo ed affettivo del bambino oltre a migliorare la qualità dell’accudimento genitoriale”.