Scuola Estate: c’è anche l’orto al “Galilei”

CIVITAVECCHIA – E’ nato da un’idea del Collaboratore Scolastico Sandro Brunori e del Tecnico di Chimica Cosimo Preiato: in primavera hanno sottoposto al Consiglio di Istituto la proposta di recuperare una piccola porzione dell’ampio spazio esterno del “Galilei” per impiantare un Orto, con il coinvolgimento degli Studenti e dei Docenti di Scienze.

Detto fatto, a maggio sono iniziati i lavori, con lezioni teoriche di scienze tenute dai Professori Sandro Moretti, Rosanna Benevento, Claudia Lorenti Garcia ed Elena Rocchi con la collaborazione del Collaboratore Scolastico Sandro Brunori e del Tecnico Cosimo Preiato, che ha al suo attivo una Laurea in Scienze per l’Ambiente ed il Territorio

Quattro le classi, ad ora coinvolte con la partecipazione di alcuni loro studenti, la seconda A scientifico, la seconda A linguistico e la terza B scientifico e la prima A musicale, ma c’è da scommettere che il successo dell’iniziativa stimolerà altri alunni ed altre classi a partecipare attivamente. Sono stati piantanti pomodori, melanzane, zucchine, cipolle, insalate, basilico ed altre verdure estive.

“L’attività – dice la Dirigente Maria Zeno – è pienamente in linea con il Piano Estate del Ministero dell’Istruzione in quanto ne accoglie i principi fondamentali: didattica laboratoriale, scuola all’aperto, recupero della socialità e basta vedere in che modo i ragazzi- dandosi il turno in questo caldo periodo estivo- accedano a Scuola anche nel pomeriggio per curare il loro piccolo Orto per capire come sia per loro prezioso incontrarsi e vedere concretamente realizzarsi qualcosa a cui lavorano. L’idea sarà ulteriormente sviluppata con la messa a dimora di verdure stagionali coerentemente con l’alternarsi delle stagioni e, chissà, anche con la messa in opera di un ulteriore progetto di valorizzazione e recupero degli spazi esterni del Galilei”.