Scambio di libri alla Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro

FIUMICINO – Un viaggio di conoscenza tra le pagine dei libri: alla Farmacia Salvo D’acquisto di Palidoro è attivo il BookCrossing, un’iniziativa rivolta a tutti gli amanti della lettura, ma non solo.

“Abbiamo riservato una parte della nostra farmacia per attivare un progetto che sta prendendo sempre più piede in Italia, – spiega il dott. Marco Tortorici farmacista ed esperto in omeopatia, già direttore della Farmacia comunale di Isola Sacra per 20 anni – ma ancora non molto conosciuto sul nostro territorio. Venendo in farmacia, chiunque trovasse un libro che lo attira, potrò prenderlo in cambio di un altro. Questo scambio in realtà, non obbliga nessuno ad un effettivo ‘dare per ricevere’, ma è un modo per permetterci di avere sempre a disposizione nuovi libri da scambiare”.

“Diffondere la cultura, scambiarsi conoscenze e interessi è una filosofia di vita in cui crediamo fortemente – conclude Tortorici -. Leggere apre la mente e gli occhi su nuovi orizzonti, ci permette di esplorare immergendosi in pagine tutte da scoprire. Per questo è importante lo scambio di libri: per non smettere mai di conoscere ed imparare”.