“Ricordiamoci di Traiano, fondatore della nostra città”

CIVITAVECCHIA – Dal Comitato 14 Maggio riceviamo e pubblichiamo:

“Il 18 settembre del 53 d.C. nasceva colui che sarebbe passato alla storia come l’Imperatore Traiano e al quale dobbiamo la fondazione di Civitavecchia come porto della capitale dell’Impero. Civitavecchia, dunque, è stata fondata per volontà imperiale e ha come fondatore uno tra i massimi imperatori romani di sempre. Nonostante l’eredità spirituale, storica, infrastrutturale e archeologica legata alla figura di Traiano e alla Roma eterna, che rappresenta un potenziale enorme per la città, questa stenta ad essere riconosciuta, omaggiata e valorizzata.

Oggi nessuna iniziativa è in programma nella nostra città volta a ricordare il padre fondatore della città. Poiché non si possono avere cittadini responsabili che abbiamo la forza e la gravitas nel loro impegno verso lo Stato e, nel caso in esame anche verso la propria città, con un’evocazione della storia e degli eventi che nient’altro chiede se non di disimpegnarsi di fronte alle figure esemplari ed eroiche del proprio passato, il Comitato 14 Maggio coglie l’occasione per ricordare questo importante anniversario per la nostra città”.

Il direttivo del Comitato 14 Maggio