Riaprono al pubblico le Terme Taurine

CIVITAVECCHIA – La Pro Loco Civitavecchia comunica che da lunedì 26 aprile, come previsto dal Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″, anche le Terme Taurine saranno riaperte al pubblico nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza per prevenire l’emergenza epidemiologica.

Come di consueto l’apertura è prevista dalle ore 9,30 alle 13,30 con chiusura della biglietteria alle ore 13,00. Per il fine settimana è obbligatoria la prenotazione telefonica, con almeno un giorno di preavviso al n. 3383279798 anche tramite WhatsApp.