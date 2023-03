“Queste mie rime”: nuova opera poetologica del prof. Luciano Pranzetti

SANTA MARINELLA – E’ stata pubblicata la terza opera del professor Luciano Pranzetti, la quale si colloca nel versante poetologico. È una silloge, “QUESTE MIE RIME”, in cui l’autore unisce alle nuove liriche, quelle già edite, nel 1997, nella raccolta “LA CORONA DI LAURO”. Si tratta di un’antologìa formata da due sezioni di cui la prima scritta in lingua culta e la seconda in vernacolo romanesco-punico.

Prefata dal prof. Ferdinando Bianchi e dal poeta Giovanni De Paulis, l’opera espone, nella varietà dei metri classici, situazioni interiori, spirituali, elegiache, descrittive, encomiastiche, con ragguagli sul mondo floreale, marino, espresse in un linguaggio alto, polito con cui si rendono significati nobili, belli di immediata comprensione. A tale sezione si pone, come per simmetria inversa, quella del dialetto in cui l’autore crea e dispiega un’atmosfera di fresca “vis comica” non priva, tuttavia, di elementi educativi. E tanto per non sottrarre tempo, a noi non resta che augurare: buona lettura.

L’opera può essere richiesta all’autore o, in alternativa, presso la Cartolibreria Di Veroli di Santa Marinella.