CIVITAVECCHIA – È stato pubblicato il bando del 2° Concorso Letterario Nazionale – Premio “Centumcellæ”, organizzato dall’associazione culturale “Book Faces” di Civitavecchia e dedicato ai racconti inediti. Il concorso è aperto a tutti, non pone limiti di età e tutti i racconti dovranno essere spediti entro il 12 aprile prossimo.

Quest’anno il bando è sviluppato su due sezioni. La sezione A ha come tema del concorso “Se fosse…” e prevede premi in denaro e targhe. La sezione B, riservata agli alunni delle scuole medie superiori di Civitavecchia, ha invece come tema “Domani” e prevede premi in buoni libro e una targa per il vincitore.

La giuria individuata dall’associazione culturale “Book Faces” anche quest’anno è sinonimo di qualità e imparzialità. Ne fanno parte Paolo Restuccia (presidente) e gli autori Marco Rinaldi, Ester Arena, Claudia Dalmastri, nonché David Frati, curatore e responsabile di www.mangialibri.com, il sito di libri più seguito in Italia.

È possibile scaricare il bando del concorso dai siti specializzati in concorsi letterari su Internet e dalla pagina Facebook del Premio “Centumcellae”.