Proseguono con successo le uscite del Campo estivo targato As.S.proHa.

CIVITAVECCHIA – Continua il Campo Estivo organizzato da As.S.proHa. Onlus con il contributo della Regione Lazio che, entrato nel vivo delle uscite lo scorso luglio, ne vedrà di altre per il mese di agosto come al Parco faunistico delle “Saline” di Tarquinia o presso le Terme Taurine di Civitavecchia.

“Ci teniamo ancora a ringraziare il Comandante della Capitaneria Contrammiraglio Filippo Marini per la bellissima visita fatta nel porto storico di Civitavecchia e all’interno del Forte Michelangelo – affermano i responsabili dell’associazione – Altra giornata scoppiettante per i ragazzi del centro quella tenuta nello splendido parco Uliveto quando abbiamo avuto come ospite di eccezione l’unità cinofila della Guardia di Finanza che opera con 5 bellissimi esemplari di cani, di razze diverse, all’interno del porto, addestrati nella ricerca di sostanze stupefacenti . I ragazzi hanno seguito con molta attenzione tutte le spiegazioni fornite dal Colonnello Fabrizio Stella Comandante del gruppo della G.F. di Civitavecchia che ci ha permesso di vivere questa esperienza; dal conduttore M.O Carlo Sodde istruttore cinofilo della squadra del nucleo operativo con il cane Pes; dal App. Sc. Q.s Simone Colella anche lui conduttore ed appartenente allo stesso nucleo operativo con il cane Jackpot. Il momento più emozionante sicuramente quando sono state posizionate numerose valigie e di queste una soltanto contenente 2 bustine di droga sintetica. È stato bello vedere come il cane, molto concentrato, ha individuato la valigia ‘sospetta’ segnalandola al proprio conduttore grattando con la zampa! Al termine della dimostrazione tante domande e tante, tante ‘coccole’ sono state riservate a questi due ‘agenti speciali’ a 4 zampe.

Densa di emozioni anche la visita presso la fattoria didattica “Fiocco di neve”: “Quanto emozionante è stata la dimostrazione antincendio presso i Vigili del fuoco per la quale si ringrazia il comandante della sede e la squadra presente il giorno della dimostrazione”.