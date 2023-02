CERVETERI – Prosegue il percorso di Scuolambiente “L’oasi di Torre Flavia patrimonio di tutti” sostenuto dalla Fondazione CARICIV.

“Abbiamo terminato la prima fase che prevedeva una serie di interventi nelle classi dell’infanzia della primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” spiega la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri. “Passiamo ora alla fase operativa. Abbiamo concordato col dottor Corrado Battisti, direttore per Città Metropolitana dell’area protetta, un programma di uscite didattiche che prevedono anche la consegna dei lavori finali da parte dei studenti ambientalisti. Siamo molto soddisfatti della risposte dei ragazzi e ringraziamo sempre le scuole e i docenti che ancora una volta sono stati dei preziosi collaboratori” .

Intanto il prossimo appuntamento per tutti gli amanti di Torre Flavia è per domenica 12 febbraio. “Anche questa domenica abbiamo aderito alla proposta di Corrado Battisti per la Caccia al rifiuto della Maremma di Campo di mare. L’appuntamento per gli amici di Scuolambiente di Salviamo il Paesaggio litorale Roma Nord, è come al solito alle 9.30 all’entrata Nord a Campo di Mare presso lo stabilimento di Ezio alla Torretta. Si consigliano abiti comodi e scarponcini – aggiunge Maria Beatrice Cantieri – Abbiamo diffuso questa iniziativa nelle scuole durante i nostri Eco-laboratori e ci aspettiamo una bella partecipazione da parte di studenti e famiglie. Sarà ancora una volta una giornata da trascorrere all’aria aperta, in un clima di amicizia e solidarietà facendo qualcosa di molto utile per il nostro territorio”.