Presentata con successo a Cannes la 13^ edizione dell’International Tour Film Festival

CIVITAVECCHIA – Mercoledì 22 maggio, presso l’Italian Pavilion allestito all’interno del magnifico l’Hotel Majestic in occasione della 77^ edizione del Festival del Cinema di Cannes, L’International Tour Film Fest ha presentato ufficialmente la sua 13^ edizione, che si svolgerà a Civitavecchia dal 2 al 6 ottobre prossimi.

La presentazione è stata curata dal Presidente Piero Pacchiarotti e dal Direttore Artistico Antonio Flamini che, rivolti ad una platea di addetti ai lavori italiani e stranieri, hanno focalizzato l’importanza di un festival che abbraccia il territorio dell’Alto Lazio con l’intento di svilupparne le risorse, la cultura ed il turismo.

Sul palco si sono alternati con interventi e aneddoti, tanti amici del festival italiano e stranieri come il regista Christian Marazziti, l’attrice Ira Fronten, la responsabile dell’Eurasia Filmarket Elena Larionova.

Sono intervenuti anche il regista Angelo Antonucci e Franco Mariotti per il Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani.

Con l’occasione sono stati assegnati i prestigiosi ITFF Cannes Award, riconoscimento alle eccellenze del mondo del cinema, a Laura Dell Colli Presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani Nastri d’Argento e Roberto Stabile Cinecittà Responsabile Special Project DGCA Ministero della Cultura.

In una sala gremita, segnaliamo tra gli altri anche la presenza de: il produttore Angelo Bassi, la produttrice Lana Young della Panther Film Production, Stewen Willbur del The North Film Festival Sweden, Tamia Dow da Las Vegas, Frank Mannion responsabile della Swipe Films e il regista Carlo Tedeschi per la Fondazione Leo Amici.

L’International Tour Film Festival, che si terrà a Civitavecchia dal 2 al 6 Ottobre 2024 è patrocinato da MIC, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Ca.Ri.Civ, Comune di Civitavecchia, Enel, Molinari, Italia Nostra, Apidge, e Open Mind.