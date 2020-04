“Porta dell’Archetto….tra passato e presente” vince il concorso “Civitavecchia mia”

CIVITAVECCHIA – Conclusa l’avvincente iniziativa denominata “Civitavecchia mia” organizzata dalla locale Pro Loco che ha appassionato numerosi concittadini. Tante le foto pervenute, alcune delle quali provenienti da collezioni private, visibili sulla pagina Facebook della Pro Loco che hanno dato vita ad una vera e propria gara di like e che alla fine ha visto prevalere su tutte la foto intitolata “Porta dell’Archetto….tra passato e presente”

inviata da Patrizia Panico, a cui vanno i complimenti del Consiglio Direttivo.

E’ stato un vero successo che in una situazione di emergenza nazionale ha suscitato vivo interesse ed ha consentito agli appassionati di trascorrere momenti piacevoli alla ricerca delle foto più belle della nostra città.

Un sentito ringraziamento infine a Daniele Lucarelli, titolare dello studio fotografico LUCARELLI ADV e a Patrizia Manunza Ladychef del ristorante Dolce & Salato per i premimessi in palio.

Correlati