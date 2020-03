Piripò resta a casa e chiede aiuto ai bimbi

CIVITAVECCHIA – Anche il simpaticissimo Piripò, in questo particolare periodo, resta acasa. Ma neppure lì riesce a tenersi fuori dai guai! E per questo chiede un aiuto ai suoi piccoli amici, ossia i bimbi e le bimbe della nostra città: “Riuscite ad inventare una formula magica in grado di spegnere la sfera climatica? Inviatemela al numero di cellulare 328 1224154 oppure in diretta social, assieme al vostro nome!”. Piripò proverà ad utilizzarla nel prossimo video. Chissà chi sarà il vincitore o la vincitrice! Il tutto, in una gioiosa iniziativa targata Blue in the Face a cura di Simone Luciani, a ricordare oltremodo che le attività connesse al Teatro Nuovo Sala Gassman, sebbene per ora in modalità diverse da quelle consuete, vanno comunque e decisamente avanti forti di passione e di rinnovata creatività.

